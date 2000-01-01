04.07 10:22 MIGnews.com

Кризис в управлении разведки ЦАХАЛа

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Израильская газета "Едиот Ахронот" сообщает о кризисе в управлении разведки Генштаба ЦАХАЛа.Газета пишет, что глава отдела специальных операций, бывший командир спецназа Саерет Маткаль бригадный генерал Г. проинформировал начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Авива Кохави о том, что уходит в отставку.Г. уходит в отставку немедленно, с 1 августа, а не будет продолжать исполнять обязанности до марта следующего года, как предполагалось ранее.Причиной скандала стала публикация в той же газете, "Едиот Ахронот", два месяца назад. Тогда корреспонденты сообщили, что генерал Кохави обратился к предшественнику бригадного генерала Г. бригадному генералу А., ушедшему в отставку три года назад, с предложением вернуться на службу и снова возглавить отдел специальных операций.Кохави рассчитывает на то, что А. сможет “реабилитировать” отдел и вдохнуть в него новую жизнь после провала секретной операции спецназа в Хан Юнис, когда ХАМАС чуть не взял в плен израильских коммандос. Тогда спецназу удалось с боем уйти в Израиль, но погиб его командир, подполковник М.Генерал Г., узнав о планах Кохави, заявил о своем уходе в отставку. Между тем генерал Г. тянет время, и не дает Кохави однозначного положительного ответа, в надежде выторговать себе более выгодные условия. Главным из них является гарантия того, что в конечном итоге у него появится перспектива возглавить управление разведки.Генерал Г. узнал о планах Кохави заменить его из публикации газеты. В день выхода статьи он позвонил главе управления разведки генерал-майору Тамиру Хейману и потребовал объяснений. Генерал Г. участвовал во многих боевых операциях, в том числе в ожесточенном бою во время Второй Ливанской Войны, когда погиб подполковник Эммануэль Морено. Генерал Г. заявил начальству, что не собирается оставаться на службе в качестве “хромой утки”.Это - не первый раз, когда бригадного генерала А. возвращают в армию для “спасения” подразделений в кризисе. В начале 2000-х он был военным атташе в одном из иностранных государств. Его призвал на помощь тогдашний глава военной разведки Амос Ядлин, для реабилитации “подразделения 504”. Генерал А. - также выходец из Саерет Маткаль. Он много раз отличался на службе и в возрасте 32 лет получил звание полковника.