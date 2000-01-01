Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Кризис в управлении разведки ЦАХАЛа 04.07 10:22   MIGnews.com

Кризис в управлении разведки ЦАХАЛа

Израильская газета "Едиот Ахронот" сообщает о кризисе в управлении разведки Генштаба ЦАХАЛа.

Газета пишет, что глава отдела специальных операций, бывший командир спецназа Саерет Маткаль бригадный генерал Г. проинформировал начальника Генштаба ЦАХАЛа генерала Авива Кохави о том, что уходит в отставку.

Г. уходит в отставку немедленно,  с 1 августа, а не будет продолжать исполнять обязанности до марта следующего года, как предполагалось ранее.

Причиной скандала стала публикация в той же газете, "Едиот Ахронот", два месяца назад. Тогда корреспонденты сообщили, что генерал Кохави обратился к предшественнику бригадного генерала Г. бригадному генералу А., ушедшему в отставку три года назад, с предложением вернуться на службу и снова возглавить отдел специальных операций.

Кохави рассчитывает на то, что А. сможет “реабилитировать” отдел и вдохнуть в него новую жизнь после провала секретной операции спецназа в Хан Юнис, когда ХАМАС чуть не взял в плен израильских коммандос. Тогда спецназу удалось с боем уйти в Израиль, но погиб его командир, подполковник М.

Генерал Г., узнав о планах Кохави, заявил о своем уходе в отставку. Между тем генерал Г. тянет время, и не дает Кохави однозначного положительного ответа, в надежде выторговать себе более выгодные условия. Главным из них является гарантия того, что в конечном итоге у него появится перспектива возглавить управление разведки.

Генерал Г. узнал о планах Кохави заменить его из публикации газеты. В день выхода статьи он позвонил главе управления разведки генерал-майору Тамиру Хейману и потребовал объяснений. Генерал Г. участвовал во многих боевых операциях, в том числе в ожесточенном бою во время Второй Ливанской Войны, когда погиб подполковник Эммануэль Морено. Генерал Г. заявил начальству, что не собирается оставаться на службе в качестве “хромой утки”.

Это - не первый раз, когда бригадного генерала А. возвращают в армию для “спасения” подразделений в кризисе. В начале 2000-х он был военным атташе в одном из иностранных государств. Его призвал на помощь тогдашний глава военной разведки Амос Ядлин, для реабилитации “подразделения 504”. Генерал А. - также выходец из Саерет Маткаль. Он много раз отличался на службе и в возрасте 32 лет получил звание полковника.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:10
Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера
16:30
Работница детского сада жестоко обращалась с детьми
15:08
Суд отбирает у Маслякова КВН
15:05
Эфиопская община в ярости от "белых СМИ"
14:15
Российские эксперты: Система С-300 неэффективна в Сирии
13:45
Американская Intuit расширяет свое присутствие в Израиле
13:18
Направляющийся в Сирию нефтяной танкер задержан в Гибралтаре
13:10
Канаду потрясло мощное землетрясение
13:02
Два араба из Иерусалима запугали и изнасиловали женщину
12:51
Иран депортировал известную британскую певицу
12:39
Украина осталась беднейшей страной в Европе
12:38
Инициативы по борьбе с расизмом не реализованы полностью
12:24
Facebook извинился за перебои в работе своих сервисов
12:10
Количество китайских туристов в Израиле рекордно выросло
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus