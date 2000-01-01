04.06 08:52 MIGnews.com

Бени Ганц обещает "жестко разобраться" с кражами в Цеелим

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Министр обороны Бени Ганц прокомментировал инцидент на базе Цеелим, в ходе которого бедуины атаковали офицеров ЦАХАЛа, пытавшихся предотвратить кражу военного имущества.Ганц заявил: “После получения подробностей о последнем инциденте, в ходе которого произошел конфликт солдат ЦАХАЛа с гражданскими из числа членов бедуинской общины, я переговорил с министром внутренней безопасности Амиром Оханой. Он сообщил мне о том, что проинструктировал израильскую полицию жестко отнестись к этому инциденту. Он также рассказал мне о том, что готовит план действий в этом направлении и обсудит его со мной, когда план будет готов”.Ганц подчеркнул: “Кражи вооружений у ЦАХАЛа и конфронтации с солдатами ЦАХАЛа на юге будут жестко пресекаться”.