04.06 09:04 MIGnews.com

Израиль: учебный год могут не продлить

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Ран Эрез, глава Союза Учителей Израиля заявил, что учителя не готовы работать дополнительные девять дней в этом учебном году, как это предусмотрено распоряжениями о чрезвычайном положении правительства Израиля.Эрез заявил, что не готов к тому, чтобы воспитатели детских садов и учителя 1-10 классов “проработали хотя бы еще один день дополнительно”.На практике это означает, что с 1 июля, после официального окончания учебного года, и до 14 июля - начала летних каникул и открытия летних лагерей, большинству родителей Израиля снова придется задуматься о том, что делать с детьми.Министерство финансов заявило, что проблема 9 дополнительных дней не является его проблемой, а проблемой министерства просвещения. Министерство просвещения, в свою очередь, жалуется на то, что переговоры с Раном Эрезом полностью застопорились. Эрез заявил: “19 июня мы говорим - до свидания, нет переговоров, нет контракта, никто не может нас обязать работать”.