04.06 08:43 MIGnews.com

Беннетт отменил встречу с Нетаниягу

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Премьер-министр Биньямин Нетаняигу попытался организовать встречу тет-а-тет с председателем "Ямина" Нафтали Беннеттом, чтобы ослабить напряженность.Об этом сообщил 13 канал.Однако встреча, запланированная на 2 июня, была отменена в последнюю минуту после того, как Беннетт объявил, что не будет на ней присутствовать.По словам источников из "Ямина", председатель партии сначала принял приглашение главы правительства, но за несколько часов сделал "особенно некрасивое" заявление о нападках на "Ямину" и сообщил о бессмысленности переговоров.