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Лидеры Греции и Кипра посетят Израиль: названа цель | Фото:04.06 07:41   MIGnews.com

Лидеры Греции и Кипра посетят Израиль: названа цель

В июне лидеры Греции и Кипра посетят Израиль, чтобы обсудить туристические отношения и возобновление перелетов в рамках ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает 13 канал.

В частности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Израиль 16 июня, чтобы обсудить возобновление перелетов между двумя странами. Данная поездка главы греческого правительства за границу станет первой с начала пандемии коронавируса COVID-19.

Между тем 23 июня президент Кипра Никос Анастасиадес посетит Израиль с делегацией министров, чтобы обсудить туристические отношения между двумя странами и возможное сотрудничество с Грецией и Израилем в отношении жалоб Турции на бурение нефтяных скважин в восточном Средиземноморье.

Более того, Мальта разрешила израильтянам, датчанам, финнам и чехам посещать государство с 1 июля без обязательной самоизоляции.


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