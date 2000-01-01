04.06 07:41 MIGnews.com

Лидеры Греции и Кипра посетят Израиль: названа цель

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В июне лидеры Греции и Кипра посетят Израиль, чтобы обсудить туристические отношения и возобновление перелетов в рамках ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.Об этом сообщает 13 канал.В частности, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетит Израиль 16 июня, чтобы обсудить возобновление перелетов между двумя странами. Данная поездка главы греческого правительства за границу станет первой с начала пандемии коронавируса COVID-19.Между тем 23 июня президент Кипра Никос Анастасиадес посетит Израиль с делегацией министров, чтобы обсудить туристические отношения между двумя странами и возможное сотрудничество с Грецией и Израилем в отношении жалоб Турции на бурение нефтяных скважин в восточном Средиземноморье.Более того, Мальта разрешила израильтянам, датчанам, финнам и чехам посещать государство с 1 июля без обязательной самоизоляции.