05.06 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Ашдод: 14-летнего мальчика смыло в море
. Минувшей ночью на пляже в Ашдоде четырех подростков смыло волной. Находившийся неподалеку серфер сумел помочь трем мальчикам выбраться из воды.
Бени Ганц обещает "жестко разобраться" с кражами в Цеелим
. Министр обороны Бени Ганц прокомментировал инцидент на базе Цеелим, в ходе которого бедуины атаковали офицеров ЦАХАЛа, пытавшихся предотвратить кражу военного имущества.
"Через десять лет назад нам придется завоевывать Негев"
. Бригадный генерал Цвика Фогель прокомментировал инцидент на базе Цеелим, в ходе которого бедуины атаковали офицеров ЦАХАЛа.
Трамп подписал Закон об образовании "Никогда больше"
. Президент США Дональд Трамп подписал закон об образовании «Никогда больше», сообщила JNS, расширив финансирование и образовательную миссию Мемориального музея Холокоста в США ( USHMM ).
Волонтер полиции избил пожилого раввина в Петах-Тикве
. Волонтер полиции напал на пожилого раввина возле синагоги в центральном городе Петах-Тиква. Полицейский сбил 70-летнего раввина с ног и нанес ему сильный удар ногой в лицо и грудь.
Нетаниягу отказывается платить налоги на сумму в 600 тысяч
. Журналист 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман опубликовал материал о конфликте главы правительства Биньямина Нетаниягу с налоговым управлением.
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