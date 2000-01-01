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Нетаниягу раскритиковал `гиперактивных` министров - СМИ | Фото:04.06 21:46   MIGnews.com

Нетаниягу раскритиковал "гиперактивных" министров - СМИ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу недоволен рядом министерств за публичные заявления о возобновлении экономики в условиях пандемии без поддержки правительства. Об этом сообщает 12 канал.

"Министры объявляют решения независимым образом. Все гиперактивны и хотят работать в своей области, но это имеет более широкие последствия", - сказал он. "Между министрами существует конкуренция за то, кто открывается первым. И чем быстрее мы снова откроемся, тем выше вероятность заражения."

Комментарии, по-видимому, адресованы министру транспорта Мири Регеву, которая объявила о возобновлении железнодорожного сообщения, несмотря на критику со стороны чиновников здравоохранения. А также министру образования Йоаву Галанту, который снова отклонил призывы к закрытию школ, несмотря на новую вспышку в системе образования.


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