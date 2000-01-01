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Тель-Авив: полиция запретила митинг против аннексии | Фото:04.06 20:43   MIGnews.com

Тель-Авив: полиция запретила митинг против аннексии

Полиция отказала в проведении демонстрации против аннексии частей Западного берегу в Тель-Авиве, запланированной на субботу.

В полиции заявили, что место проведения демонстрации на площади Ицхака Рабина в Тель-Авиве слишком маленькое для массового собрания на фоне пандемии. Отмечается, что активисты отказались сокращать количество участников.

Тем не менее, организаторы утверждают, что все равно проведут митинг, несмотря на запрет.

"Неудивительно, что единственная демонстрация, которую полиция пытается отменить, - это арабо-еврейский протест против аннексии и оккупации и за мир и демократию", - написал в Твиттере лидер Объединенного арабского списка Айман Уда.

"Коронавирус опасен, но мы не можем отказаться от нашего права протестовать в публичной сфере. Демонстрация будет проходить вопреки правому правительству и полиции", - добавил он.


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