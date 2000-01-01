05.06 07:09 MIGnews.com

Власти Швеции не признали отказ от карантина ошибкой

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Власти Швеции не считают отказ от карантина во время пандемии ошибкой, сообщает директор агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл."Из новостей стало известно, что я и мы в агентстве общественного здравоохранения считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так", - отметил чиновник.Тегнелл также является главным эпидемиологом страны. Тем не менее, по его словам, введение карантина все-таки было бы лучшим вариантом."Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше", - подчеркнул он.Напомним, что в Швеции зафиксировано 41 883 случаев коронавируса, 4 562 человека скончались от болезни.