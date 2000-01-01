Власти Швеции не признали отказ от карантина ошибкой
Власти Швеции не считают отказ от карантина во время пандемии ошибкой, сообщает директор агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл.
"Из новостей стало известно, что я и мы в агентстве общественного здравоохранения считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так", - отметил чиновник.
Тегнелл также является главным эпидемиологом страны. Тем не менее, по его словам, введение карантина все-таки было бы лучшим вариантом.
"Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше", - подчеркнул он.
Напомним, что в Швеции зафиксировано 41 883 случаев коронавируса, 4 562 человека скончались от болезни.