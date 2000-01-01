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Власти Швеции не признали отказ от карантина ошибкой | Фото:05.06 07:09   MIGnews.com

Власти Швеции не признали отказ от карантина ошибкой

Власти Швеции не считают отказ от карантина во время пандемии ошибкой, сообщает директор агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл.

"Из новостей стало известно, что я и мы в агентстве общественного здравоохранения считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так", - отметил чиновник.

Тегнелл также является главным эпидемиологом страны. Тем не менее, по его словам, введение карантина все-таки было бы лучшим вариантом.

"Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше", - подчеркнул он.

Напомним, что в Швеции зафиксировано 41 883 случаев коронавируса, 4 562 человека скончались от болезни.


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