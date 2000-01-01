04.06 19:54 MIGnews.com

"Рупор прокуратуры" - подельник преступников

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В прямом эфире радио 103FM произошло жестокое столкновение между корреспондентом 13-го канала израильского ТВ Авиадом Гликманом, которого многие называют "рупором прокуратуры" и другом семьи Нетаниягу и журналистом Эли Ципори.Ципори обвинил Гликмана в том, что тот является одним из организаторов систематической травли Нетаниягу и его семьи.Эли Ципори заявил: “Речь идет не о демократии, не о свободе слова, не о защите верховенства закона. Речь идет об охоте на ведьм. Главная цель этой охоты - как можно более унизить Нетаниягу и его семью, и, в конечном итоге, добиться переворота, смены правительства”.Ципори также обрушился на Авиада Гликмана: “Если бы вынесли обвинительное заключение по делу 4000, Гликману следовало предъявить обвинение в получении десятков сливов в обмен на "благоприятное освещение в прессе". Гликмана следует допрашивать под присягой. Есть соответствующие законы, если параграф в Кодексе наказаний. Пусть мне не морочат голову. Нет тут никакой свободы слова, есть свобода клеветы, есть преступления, соучастником которых является Авиад Гликман в месте с прокуратурой - в попытке совершить тут переворот. Он - соучастник нарушений законов, подельник преступников”.Гликман на это ответил: “Ты не журналист. Ты тут выдвинул тяжелые обвинения. Я никому не делал благоприятного освещения”. Не надо все путать. Я не собираюсь тут спорить с ожесточившимся и озлобленным человеком, не журналистом. Я рекомендую ему взглянуть в зеркало и посмотреть на свою журналистскую работу. Я никому ничего не должен. Общественность все видит. Никто не преследует семью Нетаниягу. У меня нет против него ничего личного. Есть дела. Обвинения выдвинуты против главы правительства, не против Авиада Гликмана”.