Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












`Рупор прокуратуры` - подельник преступников 04.06 19:54   MIGnews.com

"Рупор прокуратуры" - подельник преступников

В прямом эфире радио 103FM произошло жестокое столкновение между корреспондентом 13-го канала израильского ТВ Авиадом Гликманом, которого многие называют "рупором прокуратуры" и другом семьи Нетаниягу и журналистом Эли Ципори.

Ципори обвинил Гликмана в том, что тот является одним из организаторов систематической травли Нетаниягу и его семьи.

Эли Ципори заявил: “Речь идет не о демократии, не о свободе слова, не о защите верховенства закона. Речь идет об охоте на ведьм. Главная цель этой охоты - как можно более унизить Нетаниягу и его семью, и, в конечном итоге, добиться переворота, смены правительства”.

Ципори также обрушился на Авиада Гликмана: “Если бы вынесли обвинительное заключение по делу 4000, Гликману следовало предъявить обвинение в получении десятков сливов в обмен на "благоприятное освещение в прессе". Гликмана следует допрашивать под присягой. Есть соответствующие законы, если параграф в Кодексе наказаний. Пусть мне не морочат голову. Нет тут никакой свободы слова, есть свобода клеветы, есть преступления, соучастником которых является Авиад Гликман в месте с прокуратурой - в попытке совершить тут переворот. Он - соучастник нарушений законов, подельник преступников”.

Гликман на это ответил: “Ты не журналист. Ты тут выдвинул тяжелые обвинения. Я никому не делал благоприятного освещения”. Не надо все путать. Я не собираюсь тут спорить с ожесточившимся и озлобленным человеком, не журналистом. Я рекомендую ему взглянуть в  зеркало и посмотреть на свою журналистскую работу. Я никому ничего не должен. Общественность все видит. Никто не преследует семью Нетаниягу. У меня нет против него ничего личного. Есть дела. Обвинения выдвинуты против главы правительства, не против Авиада Гликмана”. 
 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:12
118 новых случаев коронавируса за сутки в Израиле
20:43
Тель-Авив: полиция запретила митинг против аннексии
20:12
Израиль: 301 случай коронавируса в учебных заведениях
20:03
Йехуда Глик избит семьей аль-Халак
19:41
Палестинцы напали на Йехуду Глика в Восточном Иерусалиме
19:10
Три авиакомпании возобновили рейсы в Израиль
18:43
Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет
18:17
Средство Макропулоса
18:15
Выделено 200 млн шекелей на восстановление сферы культуры
18:09
В мае Израиль посетило всего 2 300 человек
17:57
ВОЗ предупредила о второй волне COVID-19
17:30
ИноСМИ: B-1B - проблема для российского флота
17:12
Половина израильтян поддерживает аннексию
17:10
Израиль: Железнодорожное сообщение будет возобновлено
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  