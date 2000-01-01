04.06 19:36 MIGnews.com

Нетаниягу отказывается платить налоги на сумму в 600 тысяч

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Журналист 13-го канала израильского ТВ Авиад Гликман опубликовал материал о конфликте главы правительства Биньямина Нетаниягу с налоговым управлением.У Нетаниягу есть две резиденции - официальная, на улице Бальфур в Иерусалиме, и вторая - частная, вилла в Кейсарии.Нетаниягу освобожден от выплаты расходов по официальной резиденции.В 2018 году по инициативе депутата Мики Зоара был принят закон освобождающий Нетаниягу от уплаты налогов по расходам на содержание дома в Кейсарии. Он, однако, должен государству круглую сумму за период, предшествовавший принятию этого закона.По данным Гликмана, сумма задолженности Нетаниягу составляет около 600 тысяч шекелей. Нетаниягу эту сумму платить отказывается, и требует от своих приближенных, в частности, от бухгалтерии канцелярии премьер-министра, чтобы они придумали способ, как избавить его от необходимости выплаты задолженности.Гликман также утверждает, что Нетаниягу готов пойти с этой проблемой на разбирательство в комитет по финансам Кнессета.Публикация Гликмана породила большой резонанс в социальных сетях, некоторые пользователи выразили свое возмущение и заявили, что “поднимут восстание” в случае, если Нетаниягу освободят от уплаты налогов.