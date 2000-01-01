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Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет | Фото:04.06 18:43   MIGnews.com

Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет

Депутат "Ликуда" Фатин Мулла обвинил члена Объединенного арабского списка, больного коронавирусом, в умышленном распространении вируса. Он назвал это "атакой" на Кнессет.

"Это атака Объединенного арабского списка на Кнессет", - написал он во внутренней группе WhatsApp, ссылаясь на подтвержденный диагноз Сами Абу Шхаде.

Лидер партии Ахмад Тиби уже успел ответить на эти обвинения в Твиттере. Политик в насмешливой форме сравнил Мулла с бывшим депутатом "Ликуда" Аюбом Кара, который также является друзом и имеет историю спорных заявлений.

Ранее сообщалось, что Сами Абу Шхаде отправился на карантин. Это произошло после того, как у его водителя был диагностирован коронавирус COVID-19.


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