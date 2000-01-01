Зараженного депутата обвинили в атаке на Кнессет

Депутат "Ликуда" Фатин Мулла обвинил члена Объединенного арабского списка, больного коронавирусом, в умышленном распространении вируса. Он назвал это "атакой" на Кнессет.
"Это атака Объединенного арабского списка на Кнессет", - написал он во внутренней группе WhatsApp, ссылаясь на подтвержденный диагноз Сами Абу Шхаде.
Лидер партии Ахмад Тиби уже успел ответить на эти обвинения в Твиттере. Политик в насмешливой форме сравнил Мулла с бывшим депутатом "Ликуда" Аюбом Кара, который также является друзом и имеет историю спорных заявлений.
Ранее сообщалось, что Сами Абу Шхаде отправился на карантин. Это произошло после того, как у его водителя был диагностирован коронавирус COVID-19.