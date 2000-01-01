Министерство юстиции не готовится к аннексии

Министерство юстиции все еще не получило поручения подготовиться к применению суверенитета над частями Западного берега 1 июля, пишет Уолла!
Согласно сообщению, сотрудники министерства даже не получили инструкции начать подготовку правовой инфраструктуры или каких-либо других мер от министра юстиции Ави Ниссенкорна ("Кахоль Лаван").
Ранее на этой неделе министр обороны и заместитель премьер-министра Бенни Ганц поручил начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-майору Авиву Кохави ускорить подготовку армии к дипломатическим мерам.
"Пока нет решения относительно того, что именно они намерены делать, трудно заранее подготовить всю правовую инфраструктуру. По крайней мере, с учетом международных последствий и соглашений, такие вопросы должны быть рассмотрены заранее", - заявил один из бывших сотрудников ведомства.
Он сравнил нынешнюю ситуацию с подготовкой Министерства юстиции к разъединению с Газой в 2005 году.
Чиновник также отметил, что министерству необходимо определить статус людей на территориях, где Израиль не будет применять суверенитет, и подготовиться к дипломатическим последствиям, включая соглашения Израиля с ЕС и мирных договоров с Египтом и Иорданией.