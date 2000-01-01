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Министерство юстиции не готовится к аннексии | Фото:04.06 17:32   MIGnews.com

Министерство юстиции не готовится к аннексии

Министерство юстиции все еще не получило поручения подготовиться к применению суверенитета над частями Западного берега 1 июля, пишет Уолла!

Согласно сообщению, сотрудники министерства даже не получили инструкции начать подготовку правовой инфраструктуры или каких-либо других мер от министра юстиции Ави Ниссенкорна ("Кахоль Лаван").

Ранее на этой неделе министр обороны и заместитель премьер-министра Бенни Ганц поручил начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-майору Авиву Кохави ускорить подготовку армии к дипломатическим мерам.

"Пока нет решения относительно того, что именно они намерены делать, трудно заранее подготовить всю правовую инфраструктуру. По крайней мере, с учетом международных последствий и соглашений, такие вопросы должны быть рассмотрены заранее", - заявил один из бывших сотрудников ведомства.

Он сравнил нынешнюю ситуацию с подготовкой Министерства юстиции к разъединению с Газой в 2005 году.

Чиновник также отметил, что министерству необходимо определить статус людей на территориях, где Израиль не будет применять суверенитет, и подготовиться к дипломатическим последствиям, включая соглашения Израиля с ЕС и мирных договоров с Египтом и Иорданией.


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