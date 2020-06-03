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Служебные авто для Ганца обойдутся в 23 млн шекелей в год | Фото:04.06 17:01   MIGnews.com

Служебные авто для Ганца обойдутся в 23 млн шекелей в год

По сообщениям СМИ, министру обороны Бенни Ганцу выделят служебные автомобили, аналогичные транспорту премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за его новой роли заместителя премьер-министра.

Автоколонна будет стоить 23 млн шекелей (6,6 млн долларов США) в год, сообщил в среду, 3 июня, 12 канал. Ганц также будет иметь право на сопровождение полицией.



Финансирование будет осуществляться за счет сокращения расходов, а не выделения бюджета.

В докладе говорится, что усовершенствованные меры безопасности для лица, исполняющего роль заместителя премьер-министра, были обусловлены коалиционным соглашением, подписанным Нетаниягу и Ганцем.

Тем не менее, во вторник Ганц назвал заявления о роскошных транспортных средствах "вопиющей ложью".


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