04.06 17:01 MIGnews.com
Служебные авто для Ганца обойдутся в 23 млн шекелей в год
По сообщениям СМИ, министру обороны Бенни Ганцу выделят служебные автомобили, аналогичные транспорту премьер-министра Биньямина Нетаниягу из-за его новой роли заместителя премьер-министра.
Автоколонна будет стоить 23 млн шекелей (6,6 млн долларов США) в год, сообщил в среду, 3 июня, 12 канал. Ганц также будет иметь право на сопровождение полицией.
Финансирование будет осуществляться за счет сокращения расходов, а не выделения бюджета.
В докладе говорится, что усовершенствованные меры безопасности для лица, исполняющего роль заместителя премьер-министра, были обусловлены коалиционным соглашением, подписанным Нетаниягу и Ганцем.
Тем не менее, во вторник Ганц назвал
заявления о роскошных транспортных средствах "вопиющей ложью".
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