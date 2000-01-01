04.06 15:33 MIGnews.com

Либерман в интервью NYT: Нетаниягу "убегает" от обвинений

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Лидер "НДИ" Авигдор Либерман заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу пытается "убежать" от уголовных обвинений и спада в экономики с помощью аннексии. Об этом политик заявил в интервью газете The New York Times.Либерман добавил, что Нетаниягу мог аннексировать долину реки Иордан более года назад, но воздержался."У вас есть большинство", - сказал он. "В чем проблема? Вы говорите о долине реки Иордан. Давайте."Тем не менее, политик отметил, что сам поддерживает аннексию, даже если это помешает установлению дипломатических отношений с арабским миром."Есть риски", - заявил Либерман. "Но я не знаю ни одного примера национальной борьбы без каких-либо рисков. Есть риски и цена во всем. И я готов заплатить эту цену."Помимо прочего, Либерман прокомментировал назначения Бенни Ганца министром обороны, назвав его "очень слабым" для объединения сил с Нетаниягу."Это действительно было предательством его обещаний, его обязательств перед избирателями. Я думаю, что он все еще очень слаб", - заявил глава "НДИ"."Он чувствует, что не может быть настоящим премьер-министром. Он предпочитает быть министром обороны в правительстве Нетаниягу. Это пятое правительство Нетаниягу."