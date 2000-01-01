Кнессет: ведется расследование из-за зараженного депутата
В четверг, 4 июня, генеральный директор Кнессета Альберт Сахарович распорядился немедленно провести эпидемиологическое расследование в связи с выявлением коронавируса COVID-19 у депутата от "Объединенного Арабского Списка" Сами Абу Шхаде.
Как известно, из-за того, что у законодателя было выявлено заболевание, заседания, назначенные на четверг, были отменены.
Об этом ранее сообщила депутат от "Кахоль Лаван" Мики Хаймович. По предварительным данным, Шхаде мог заразиться от своего водителя.
Руководители фракций потребовали от гендиректора Кнессета как можно скорее провести у них проверку на коронавирус, чтобы законодатели смогли вернуться к работе.