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Ришон Ле Цион: дистанционное обучение в старших классах 04.06 12:32   MIGnews.com

Ришон Ле Цион: дистанционное обучение в старших классах

Муниципалитет Ришон Ле Циона объявил о том, что с 7 июня учащиеся средних и старших классов переходят на новую модель обучения.

Во всех школах вводятся обучение в рамках “капсул” не более 20 школьников в каждой, вместе с дистанционным обучением.

Во время пребывания в школе основное внимание будет уделяться разного рода активности на воздухе, спорту и т.п.

Все учителя и персонал школ будут ходить на работу как обычно.

В рамках описанной структуры будет создано расписание согласно которому половина класса будет приходить в школу на четыре часа утром, а вторая половина - на следующие четыре часа после завершения занятий первой, по три- четыре дня в неделю попеременно.

Мэр Ришон Ле Циона Раз Кинштейлих заявил: "Мы видим, что происходит в стране, и для нас важно здоровье учеников, с одной стороны, и продолжение школьной рутины, с другой. Модель создана в сотрудничестве с министерством образования и должна предоставить наиболее подходящее решение для учеников, учителей и родителей, и помочь снизить риски заражения коронавирусом”.
 


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