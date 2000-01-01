04.06 12:01 MIGnews.com

"Через десять лет назад нам придется завоевывать Негев"

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Бригадный генерал Цвика Фогель прокомментировал инцидент на базе Цеелим, в ходе которого бедуины атаковали офицеров ЦАХАЛа.Фогель, бывший начальник штаба южного командования, заявил, что речь идет о проблеме с глубокими корнями, и ею следует заниматься немедленно.Фогель говорит: "Немало представителей бедуинской общины занято в криминальном бизнесе - и никто их к этому не подталкивал. Поэтому, не вся ответственность лежит на государстве - часть ответственности лежит и на подданных. Я провел много времени на базе Цеелим. Эта проблема мне известна со всех точек зрения. Всем знают о кражах с базы, но вчера показали видео, на котором два офицера ЦАХАЛа идентифицировали воров, погнались за ними - и вернулись с поджатыми хвостами”.Генерал Фогель отметил, что существуют инструкции задержания подозреваемого караульным, и этих инструкций никто не отменял: “Стой, стой стрелять буду, стреляю. Это известно каждому молодому бойцу".Фогель также отметил: "Значительная часть похищенного оборудования и вооружения потом используется против нас. Часть взрывчатки поступает нашим врагам - у меня нет в этом никаких сомнений. У армии есть эти данные, но я не имею права их разглашать".Фогель подчеркнул: "Я не хочу ставить штамп “криминал” на всех бедуинов. Я с ними жил, я их знаю. Я точно знаю, что они могут сделать, и что они хотят сделать. Я говорю вам - в Негеве растет криминальный пузырь, и этот пузырь взорвется. Если мы этим не займемся сейчас - еще через десять лет нам придется завоевывать Негев".