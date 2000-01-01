04.06 16:16 MIGnews.com

Закон о воздушных перевозках принят в первом чтении

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Вечером, 2 июня, Кнессет утвердил в первом чтении Закон о воздушных перевозках.Об этом сообщает Маарив.Если инициативу одобрят, будет временно изменен порядок предоставления льгот пассажирам, чьи рейсы были отменены или перенесены из-за коронавируса COVID-19. В частности, будет уменьшена сумма компенсации.Согласно действующему закону, пассажиры имеют право на определенные выплаты в соответствии с условиями и правилами авиакомпаний. Вспышка коронавируса вызвала массовые отмены и кардинальные изменения в расписании. Это привело к опасениям, что некоторые авиакомпании могут обанкротиться.Закон о воздушных перевозках был принят еще в тот момент, когда самолеты выполняли рейсы в нормальных условиях. Но сейчас ситуация сильно отличается. Из-за коронавируса количество авиаперелетов резко сократилось. В сложившейся ситуации авиакомпании сильно пострадали от кризиса из-за огромного падения спроса на перелеты.