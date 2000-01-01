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Нетаниягу может выполнить требование ультраортодоксов | Фото:04.06 09:39   MIGnews.com

Нетаниягу может выполнить требование ультраортодоксов

Во время провальных переговоров по коалиции в прошлом месяце премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласился выполнить одно из важных требований, выдвигаемых ультраортодоксальными политиками.

Об этом во вторник, 4 июня корпорация телерадиовещания Kan, передает The Times of Israel.

Напомним, что требование, выдвинутое партиями "ШАС", "Яхудут ха-Тора" и "Союз партий правого фланга", касается возможности обеспечения сегрегации по половому признаку в общественных местах.

В опубликованном проекте соглашения говорится, что "в течение 90 дней правительство внесет поправки в закон таким образом, что будет разрешено предоставлять общественные услуги, общественные занятия и общественные мероприятия, на которых мужчины и женщины разделены". "Такое разделение не будет представлять собой дискриминацию в соответствии с законом", - отмечается в отчете.

По данным источников, глава правительства готов выполнить это требование, чтобы в дальнейшем религиозные политические силы оставались его союзниками и вступили в новую коалицию после парламентских выборов в сентябре.

Однако, комментируя доклад, "Ликуд" выступил с заявлением, в котором говорилось, что соглашение по этому вопросу пока не достигнуто.


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