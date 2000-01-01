04.06 09:08 MIGnews.com

Семья солдата о "безумном решении" БАГАЦа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Назми Халаби, отец пропавшего без вести солдата ЦАХАЛа Мажди Халаби прокомментировал решение БАГАЦа о выплате вознаграждения семье, нашедшей тело его сына.Халаби заявил: “Мы просим только об одной вещи - предоставьте нам реальную информацию о том, что случилось с нашим сыном. Мы до сего дня не можем спать, мы не знаем, что с ним случилось. Суд - один большой позор. Вместо того, чтобы найти информацию и предоставить ее семье, они решают вознаградить людей, которых даже не допросили - может быть, они причастны к исчезновению моего сына”.Халаби также указал на то, что братья Козли, которым должна быть выплачена указанная сумма, не имеют права на вознаграждение, поскольку обещавшая его организация прекратила существование за год до обнаружения тела. Халаби назвал постановление БАГАЦа по этому делу “решением невменяемых”.