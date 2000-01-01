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Либерман: Ликуд капитулировал перед ультраортодксами | Фото:04.06 09:02   MIGnews.com

Либерман: Ликуд капитулировал перед ультраортодксами

Лидер партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что сегодня было получено еще одно доказательство того, что «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу капитулировал перед давлением ультраортодоксов в ходе коалиционных переговоров, удовлетворив все их требования.

«Отмена запрета на разделение мужчин и женщин на общественных мероприятиях – еще один шаг в сторону превращения Израиля в государства Галахи. Партия НДИ приложит все усилия, чтобы не допустить этого», - подчеркнул Авигдор Либерман.

Напомним, в понедельник вечером телерадиовещательная корпорации КАН сообщила, что Нетаниягу согласился принять упомянутое требование ультраортодоксальных партий.

Михаил Фейгин

пресс-секретарь партии НДИ


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