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Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма | Фото:04.06 08:41   MIGnews.com

Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма

По окончанию своего визита в Израиль губернатор штата Флорида Рон Десантис окончательно и официально подписал новый закон о борьбе с антисемитизмом.

Об этом во вторник, 4 июня сообщает The Times of Israel.

Де Сантис провел торжественную церемонию подписания документа во время заседания Флоридского кабинета в посольстве США в Иерусалиме в среду.

Отмечается, что повторно документ был скреплен подписью губернатора в пятницу в Таллахасси.

Согласно новому закону, Флорида при определении антисемитизма будет придерживаться терминологии Государственного департамента США.

Теперь проявлениями антисемитизма будут считаться такие действия, как призывы к насилию против евреев, распространение теорий заговора о еврейском контроле и отрицание Холокоста.

кроме того, дискриминация против евреев в образовательных учреждениях Флориды будет приравниваться к расовой дискриминации.


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