04.06 08:41 MIGnews.com
Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма
По окончанию своего визита в Израиль губернатор штата Флорида Рон Десантис окончательно и официально подписал новый закон о борьбе с антисемитизмом.
Об этом во вторник, 4 июня сообщает The Times of Israel
.
Де Сантис провел торжественную церемонию подписания документа во время заседания Флоридского кабинета в посольстве США в Иерусалиме в среду.
Отмечается, что повторно документ был скреплен подписью губернатора в пятницу в Таллахасси.
Согласно новому закону, Флорида при определении антисемитизма будет придерживаться терминологии Государственного департамента США.
Теперь проявлениями антисемитизма будут считаться такие действия, как призывы к насилию против евреев, распространение теорий заговора о еврейском контроле и отрицание Холокоста.
кроме того, дискриминация против евреев в образовательных учреждениях Флориды будет приравниваться к расовой дискриминации.
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