Китай вновь заявил о поддержки ядерной сделки Ирана
Китай подтвердил свою поддержку ядерной договоренности Ирана в 2015 году с мировыми державами и заявил, что его реализация является единственным способом решения ядерной проблемы Исламской республики, сообщило в понедельник официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на представителя МИД Китая, передает The Jerusalem Post.
Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе очередного брифинга, комментируя недавний Доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором указано, что Иран не выходил за рамки ограничений, закрепленных в СВПД.
В мае 2018 года президент Дональд Трамп вывел США из соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами, включая Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай, а затем вновь ввел жесткие санкции в отношении Ирана, заявив, что сделка была ошибочной.
В соответствии с соглашением, достигнутым до вступления Трампа в должность, Иран обуздал свою программу обогащения урана в обмен на отмену большинства международных санкций, введенных против Исламской Республики.