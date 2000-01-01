Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Китай вновь заявил о поддержки ядерной сделки Ирана | Фото:04.06 08:21   MIGnews.com

Китай вновь заявил о поддержки ядерной сделки Ирана

Китай подтвердил свою поддержку ядерной договоренности Ирана в 2015 году с мировыми державами и заявил, что его реализация является единственным способом решения ядерной проблемы Исламской республики, сообщило в понедельник официальное информационное агентство Синьхуа со ссылкой на представителя МИД Китая, передает The Jerusalem Post.

Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в ходе очередного брифинга, комментируя недавний Доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в котором указано, что Иран не выходил за рамки ограничений, закрепленных в СВПД.

В мае 2018 года президент Дональд Трамп вывел США из соглашения между Тегераном и шестью мировыми державами, включая Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай, а затем вновь ввел жесткие санкции в отношении Ирана, заявив, что сделка была ошибочной.

В соответствии с соглашением, достигнутым до вступления Трампа в должность, Иран обуздал свою программу обогащения урана в обмен на отмену большинства международных санкций, введенных против Исламской Республики.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:41
Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма
08:23
В ливанском Триполи боевик ISIS убил полицейских и солдат
08:05
Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран
07:47
Нетаниягу предложил пост посла Израиля в ООН Гиладу Эрдану
07:23
Ликуд: Смотрич может забыть о министерстве юстиции
07:11
Возвращение Эхуда Барака
07:02
Палестинские фракции восстановили арсенал ракет в Газе
06:17
Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным
05:18
Израильская школьница обнаружила золотую монету 9-го века
04:20
Доля возобновляемых источников энергии в Германии - 47%
03:18
Ужасы Tesla: электромобили горят как спички
01:48
Соревнования на лодках-драконах в Гонконге
00:32
Китай предупредил студентов о рисках обучения в США
23:29
Суданские силы устроили штурм, девять человек погибли
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus