Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу предложил пост посла Израиля в ООН Гиладу Эрдану | Фото:04.06 07:47   MIGnews.com

Нетаниягу предложил пост посла Израиля в ООН Гиладу Эрдану

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложил Гиладу Эрдану, который на данный момент является министром внутренней безопасности, пост постпреда Израиля в ООН.

Об этом во вторник, 4 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал.

Эрдан, член партии "Ликуд", сменит на должности нынешнего посла Дани Данона, срок полномочий которого истекает через несколько недель.

Нетаниягу и Эрдан отказались комментировать отчет, передает 12 канал, добавив, что министр внутренней безопасности дважды отклонял предложение в последние годы.

Публикация в ООН часто рассматривается как невозможная миссия в неблагоприятных условиях, когда Израиль постоянно подвергается дипломатическим атакам. В прошлом эту должность занимал Нетаниягу, который представлял Израиль во всемирном органе с 1984 по 1988 годы, до того как был избран в Кнессет в этом году и стал премьер-министром в 1996 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:41
Губернатор Флориды подписал закон против антисемитизма
08:23
В ливанском Триполи боевик ISIS убил полицейских и солдат
08:21
Китай вновь заявил о поддержки ядерной сделки Ирана
08:05
Израильская разведка: за атаками на танкеры стоит Иран
07:23
Ликуд: Смотрич может забыть о министерстве юстиции
07:11
Возвращение Эхуда Барака
07:02
Палестинские фракции восстановили арсенал ракет в Газе
06:17
Израильские ученые дарят надежду онкологическим больным
05:18
Израильская школьница обнаружила золотую монету 9-го века
04:20
Доля возобновляемых источников энергии в Германии - 47%
03:18
Ужасы Tesla: электромобили горят как спички
01:48
Соревнования на лодках-драконах в Гонконге
00:32
Китай предупредил студентов о рисках обучения в США
23:29
Суданские силы устроили штурм, девять человек погибли
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus