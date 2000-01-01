Нетаниягу предложил пост посла Израиля в ООН Гиладу Эрдану

Эрдан, член партии "Ликуд", сменит на должности нынешнего посла Дани Данона, срок полномочий которого истекает через несколько недель.
Нетаниягу и Эрдан отказались комментировать отчет, передает 12 канал, добавив, что министр внутренней безопасности дважды отклонял предложение в последние годы.
Публикация в ООН часто рассматривается как невозможная миссия в неблагоприятных условиях, когда Израиль постоянно подвергается дипломатическим атакам. В прошлом эту должность занимал Нетаниягу, который представлял Израиль во всемирном органе с 1984 по 1988 годы, до того как был избран в Кнессет в этом году и стал премьер-министром в 1996 году.