04.06 06:47 MIGnews.com

БАГАЦ: выплатить нашедшим останки солдата 10 миллионов

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Высший Суд Справедливости Израиля постановил, что семье, нашедшей останки пропавшего без вести солдата Мажди Халаби следует выплатить вознаграждение в размере 10 миллионов долларов.Халаби, друз из Далият аль-Кармель, служил в ремонтном батальоне в районе Хайфы . Он пропал без вести 24 мая 2005 в районе Тират Кармель, когда ехал автостопом со службы к семье. На момент исчезновения он прослужил пять месяцев.В 2007 году организация Born to Freedom, занимавшаяся розыском пленных и пропавших без вести объявила награду в 10 миллионов долларов тому, кто предоставит информацию о местонахождении Халаби.Друзская семья Козли нашла тело Халаби на склонах горы Кармель при расчистке леса в 2012 году. Born to Freedom прекратила операции за несколько месяцев до того из-за финансовых трудностей, но не была расформирована.Семья Козли подала в суд с требованием выплатить вознаграждение в окружной суд Хайфы. Суд семье отказал, указав на то, что семья на момент обнаружения останков не знала, что речь идет о Халаби, и что его идентифицировали только после судебно-медицинской экспертизы. Козли подали апелляцию в БАГАЦ.Судьи Нил Хендель и Джордж Кара приняли решение в пользу семьи. 10 миллионов долларов должно выплатить ей государство. В постановлении суда судья Хендель написал, что не имеет значения, случайно или нет было найдено тело: “Даже если тело было найдено случайно, если будет доказано, что истцы намеревались найти тело и получить вознаграждение, оно должно быть выплачено. У государства есть особая обязанность действовать честно, не только в принципе, но и на практике. Отказ вознаграждать один раз подрывает эффективность объявления о вознаграждении в следующий”.Судья Ицхак Амит выступил против решения коллег, указав на то, что НГО, предлагавшая вознаграждение перестала функционировать, и потому фактически предложение о вознаграждении отменила. Амит, однако, призвал принять компромисс, предложенный в прошлом году семьей Козли в суде, по условиям которого государство выплатит семье 8 миллионов шекелей.