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Лидеры ЕС призывали к жизнеспособному политическому решению 05.06 16:33   MIGnews.com

Лидеры ЕС призывали к жизнеспособному политическому решению

На вчерашней встрече с главным советником президента США Дональда Трампа по вопросам мира и зятем Джаредом Кушнером европейские лидеры призвали к "жизнеспособному политическому решению" израильско-палестинского конфликта, которое будет следовать "согласованным международным параметрам".

Кушнер в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини, пишет Timesofisrael.

После встречи стало известно, что лидеры двух стран "выслушали идеи г-на Кушнера и подчеркнули фундаментальную заинтересованность Европейского союза в обеспечении прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Экономическое развитие всего региона имеет решающее значение. Оно должно сопровождаться жизнеспособным политическим решением, которое учитывает законные ожидания и палестинцев, и израильтян - согласованные международные параметры".


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