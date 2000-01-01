Лидеры ЕС призывали к жизнеспособному политическому решению
На вчерашней встрече с главным советником президента США Дональда Трампа по вопросам мира и зятем Джаредом Кушнером европейские лидеры призвали к "жизнеспособному политическому решению" израильско-палестинского конфликта, которое будет следовать "согласованным международным параметрам".
Кушнер в Брюсселе встретился с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главой внешней политики ЕС Федерикой Могерини, пишет Timesofisrael.
После встречи стало известно, что лидеры двух стран "выслушали идеи г-на Кушнера и подчеркнули фундаментальную заинтересованность Европейского союза в обеспечении прочного и устойчивого мира и стабильности в регионе. Экономическое развитие всего региона имеет решающее значение. Оно должно сопровождаться жизнеспособным политическим решением, которое учитывает законные ожидания и палестинцев, и израильтян - согласованные международные параметры".