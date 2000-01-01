04.06 20:03 MIGnews.com

На базе Т4 уничтожены передовые системы управления дронами

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Израильская компания ImageSat International (ISI) спутниковой съемки опубликовала фотографии последствий ударов по авиабазе Т4 сирийских ВВС в провинции Хомс.Международные СМИ приписываю атаки ВВС ЦАХАЛа.По данным компании, удары были нанесены по “специфическому элементу или нескольким элементам” авиабазы, а не по ее инфраструктуре.Специалисты компании предполагают, что целью удара были “определенные компоненты, по всей видимости, очень высокой ценности передовой оружейной системы - такой, как портативная система управления и контроля боевыми беспилотниками”.Иран вынужден эвакуировать свои военные активы на базы , находящиеся ближе к иракской границе - после описанных ударов по Т4, находящейся между Хомсом и Пальмирой.Через день после приземления транспортного самолета Fars Air Qeshm на авиабазе Т4 в провинции Хомс по ней был нанесен удар израильских ВВС. Самолет разгружался на базе трижды за неделю, предшествующую атаке.Транспортный самолет Boeing-747 компании Fars Air Qeshm приземлился на Т4 1 июня в 08:45 утра. Через три часа самолет был разгружен и вылетел обратно в Тегеран. Через 36 часов Израиль атаковал базу.В данном районе находится много иранских подразделений, советников и про-иранских милиций. Иранские самолеты летают туда постоянно, располагая легитимным предлогом поставки припасов и персонала, под прикрытием которого на деле могут осуществляться поставки вооружений.Именно с этой базы в прошлом году в израильское воздушное пространство проник иранский боевой дрон, В результате ответного израильского удара были убиты семь иранских офицеров, включая командующего крыло иранских беспилотников в Сирии, полковника Мехди Дехгана.Директор Института Изучения Национальной Безопасности генерал-майор в отставке Амос Ядлин в интервью порталу ynet объяснил, что в ударах по Т4 нет ничего нового: “Иранцы пытались создать там центр беспилотников. Оттуда был запущен беспилотник, вторгнувшийся в израильское воздушное пространство в феврале. Русские принудили убрать иранцев их командный центр из Дамаска и перевести на Т4”.Ядлин добавил: "Израиль следит за полетами иранских самолетов на Т4. Эти полеты можно отслеживать по открытым источникам. Мои люди в социальных сетях видят это каждый день".