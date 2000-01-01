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Грузия упростит заход в ее порты кораблей Альянса 05.06 06:20   MIGnews.com

Грузия упростит заход в ее порты кораблей Альянса

Грузия намерена оказывать посильную поддержку кораблям НАТО, выполняющим задачи в Черном море, говорится в первом годовом докладе премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе перед парламентом страны.

"Грузинская сторона выражает готовность в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям НАТО и стран-членов альянса, находящимся в Черном море", - сказано в докладе.

В документе говорится, что Грузия разработала законодательный пакет, который упростит дипломатические разрешения входа в территориальные воды и порты Грузии постоянно действующих морских соединений, а также пребывающих в оперативном подчинении кораблей НАТО.

Законопроект уже передан на согласования ведомств.

Согласно документу, увеличилась интенсивность портовых визитов постоянно действующих морских соединений в территориальные воды Грузии, которая со своей стороны "готова внести весомый вклад в вопросы мира и безопасности региона черноморского бассейна".


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