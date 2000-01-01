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Лапид: Нетаниягу превращает Израиль в Иран 04.06 15:15   MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу превращает Израиль в Иран

Во вторник член Кнессета Яир Лапид раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу после того, как выяснилось, что он во время неудавшихся переговоров по коалиции в прошлом месяце согласился с ортодоксами разрешить гендерную сегрегацию в общественных местах.

Лапид, второй человек в партии “Кахоль Лаван” и давний участник кампании против религиозного принуждения в Израиле, говорит, что готовность Нетаниягу согласиться на подобные условия — необъяснима.

“Тот факт, что Биби уступил требованиям партии “Яадут А-Тора” ввести закон о разделении мужчин и женщин в общественных местах — не что иное, как безумие”, - написал Лапид.


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