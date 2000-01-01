04.06 13:29 MIGnews.com

Смотрич: Биби изначально не хотел назначать меня на пост

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Член Кнессета Бецалель Смотрич (союз правых партий) прокомментировал политическую бурю, начавшуюся после его высказываний о том, что “в долгосрочной перспективе необходимо вернуться к Законам Торы”.Смотрич, выступая в эфире радио 103 FM сказал: “Я не верю, что в стране найдется хоть один человек, который верит, что завтра утром я превращу Государство Израиль в государство галахи. Я продолжу работать и продвигать те идеи, в которые верю, включаю реформу поселений, и реформу юридической системы, восстановление того состояния, которое существовало до юридического переворота Ахарона Барака”.Смотрич далее объяснил: “Я - большой реалист. Я знаю, как совмещать видение и веру, понимание и терпение. Это требует времени, и мы верим что наш проект национального возрождения - часть великого видения. Я не говорил, что мы должны вернуться во времена Царя Давида. Времена изменились, и иудаизм также изменился. У Торы - очень большая история, и она основывается на очень малой степени принуждения. Тора учит нас ценностям и лучшей жизни. Я конечно же, выступаю за соблюдение еврейских заветов, но любой, кто не живет в соответствии с ними делает свой личный выбор, в который никто не должен вмешиваться”.Смотрич также подчеркнул: “Нетаниягу с самого начала не хотел давать мне портфеля министра юстиции. Я продолжу настаивать на выполнении этого условия и после выборов. Нетаниягу меня знает очень хорошо, и он понимает, что я не собираюсь превращать Израиль в государство галахи. И если бы я хотел, у меня не было бы никаких шансов. Он лучше любого другого знает, что такое кампании лжи. Он переживал один линч в медиа за другим, он знает, как человека превращают в пугало только за то, что он думает. Я не готов смириться с тем, что только левым позволено открыто выражать свои идеи. Я - демократ, считающийся с волей народа. В моей правоте - моя сила”.