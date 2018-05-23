"Монстр военной разведки" - против "Хизбаллы" на Голанах
В связи с резким обострением обстановки на границе с с Сирией портал ynet опубликовал большой материал о том, как меры предпринимает израильская армия для противодействия попыткам превращения Голанских высот в новую Газу.
Два инцидента произошедших на прошлой неделе - попытка сбить истребитель ЦАХАЛа ПВО Сирии и ракетный обстрел наблюдательного поста на горе Хермон окончательно похоронили надежды на то, что возвращение армии Асада на границу вернет и спокойствие, царившие в регионе на протяжении четырех десятилетий.
С целью того, чтобы понять, что происходит по ту сторону границы и в реальном времени предотвращать любые угрозы, ЦАХАЛ сегодня заканчивает формирование специального подразделения необычного масштаба и качества. Разведывательный комплекс расположен на территории базы Дивизии 110 (Башан).
В истории дивизии, отвечающей за прикрытие границы и выполнение различного рода спецзаданий на северном направлении еще не было момента, чтобы ее поддерживало настолько мощное разведывательное подразделение. Сотни дешифровальщиков, операторов связи, полевых аналитиков, офицеров работающих с искусственным интеллектом, координаторов действий агентов, наблюдателей и специалистов по мониторингу социальных сетей сосредоточены в центре, расположенном в нескольких километрах от границы.
По другую сторону границы - Абу Хуссейн Саджид, высокопоставленный оперативник “Хизбаллы” которому поручено создание военной инфраструктуры на Голанских высотах. Его идентичность была выявлена военной разведкой в начале текущего года, но возглавляемая им сеть еще не разгромлена, и десятки его оперативников вербуют местных боевиков.
Офицер Разведки Дивизии Башан, подполковник Л. говорит: “В настоящий момент это - не более, чем ядро террористической организации, которая намерена действовать против нас в различных сценариях. Речь не идет о непосредственной угрозе, но это не может нас не беспокоить. Они пытаются приобретать земли и дома, с которых они могут действовать против нас, они запасают оружие, они также пытаются собирать разведданные с помощью сирийских патрулей на границе. Мы продолжаем накапливать разведывательную информацию с целью подготовки к чрезвычайной ситуации”.
Командир батальона, охраняющего границу говорит: "Вдоль границы построена цепь наблюдательных постов от горы Хермон до треугольника границы с Иорданией. Часть этих позиций была уничтожена в ответ на ракетный обстрел горы Хермон".
Подразделение на Голанах называет себя “Портфель Голан” и подчиняется южному командованию “Хизбаллы” в Дамаске которое возглавляет Хадж Хашим. Офицеры южного командования были прикомандированы к батальонам, бригадам, дивизиям и корпусам армии Асада. Их цель - превратить сирийскую армию в современную и эффективную военную силу. Ни эти офицеры, ни офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана не торопятся покидать Сирию.
В то же время, армия подчеркивает, что сирийские Голанские высоты - еще не Южный Ливан. Подполковник Л. говорит: “С другой стороны, нет признаков присутствия иранцев на границе. На границу вернулся батальон UNDOF. Мы видим российскую военную полицию на блок-посту. В регионе нет шиитских деревень, где “Хизбалла” может найти поддержку. То что есть - сирийская армия и местное население, среди которого никогда не было много поклонников режима”.
Офицер говорит: “Хизбалла” не покупает здесь деревни, но она определенно рекрутирует местных, и им платят по нескольку сотен лир - напрямую из Ливана”.
Офицер также напоминает о том, что ЦАХАЛ инвестировал миллионы для оказания помощи сирийцам на Голанских высотах. Подполковник Л. говорит: “Проект “Добрые Соседи” имел прямое и непосредственное воздействие на тысячи сирийцев, которые получили от нас помощь, и я не думаю, что рядовой сириец побежит воевать с нами после того, как мы спасли его жену или ребенка”.