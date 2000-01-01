Эрдоган дал Вашингтону окончательный ответ по С-400

"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться от покупки С-400", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk, передает официальное информационное агентство Anadolu.
По словам Эрдогана, Москва предложила лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем Вашингтон.
"США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400", - добавил глава государства.
Стоит отметить, что желание Анкары купить российскую систему С-400 стало основным источником разногласий между союзниками по НАТО, Турцией и США, которые угрожают санкциями.
На прошлой неделе один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что последствия будут "разрушительными" для совместной турецкой программы истребителей F-35 и ее сотрудничества с НАТО, если страна продолжит реализацию планов по покупке российской системы противоракетной обороны.