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Эрдоган дал Вашингтону окончательный ответ по С-400 | Фото:04.06 11:31   MIGnews.com

Эрдоган дал Вашингтону окончательный ответ по С-400

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что Турция не выйдет из соглашения с Россией о покупке системы ПРО С-400, несмотря на давление со стороны США.

Об этом информирует The Times of Israel.

"У нас есть соглашение, которое в настоящий момент реализуется, мы решительно настроены. Мы не собираемся отказываться от покупки С-400", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала Haberturk, передает официальное информационное агентство Anadolu.

По словам Эрдогана, Москва предложила лучшие условия по продаже своих противоракетных комплексов, чем Вашингтон.

"США не сделали такого выгодного предложения в отношении комплексов Patriot, какое сделала Россия со своими С-400", - добавил глава государства.

Стоит отметить, что желание Анкары купить российскую систему С-400 стало основным источником разногласий между союзниками по НАТО, Турцией и США, которые угрожают санкциями.

На прошлой неделе один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что последствия будут "разрушительными" для совместной турецкой программы истребителей F-35 и ее сотрудничества с НАТО, если страна продолжит реализацию планов по покупке российской системы противоракетной обороны.


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