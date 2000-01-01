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Габай поддержит кандидатуру Барака на пост лидера Аводы 04.06 11:18   MIGnews.com

Габай поддержит кандидатуру Барака на пост лидера Аводы

Газета Исраэль Ха Йом описывает последние склоки внутри партии Авода.

Бывший премьер-министр Эхуд Барак “близок к тому, чтобы принять решение и возглавить Аводу”. В последние сутки он говорил с несколькими высшими сановниками партии и изучал возможности снова возглавить партию, которую он когда-то покинул.

Люди Барака ведут переговоры с активистами Аводы на местах, с представителями Гистадрута и кибуцей.

Исраэль Ха Йом сообщает, что лидера Аводы Ави Габай пока не знает, какое решение примет Барак, но в случае, если тот решит бороться за лидерство, Габай его поддержит. Для этого Габай будет настаивать на проведении партийной конференции, и выступит против идеи так называемых “открытых выборов”. Габай надеется, что помощь Бараку позволит ему покинуть пост главы партии без скандала и позора. Также возможно и то, что Габай рассчитывает остаться “вторым номером” в партии после победы Барака.

Конференция Аводы будет созвана на следующей неделе. Предполагается. что на ней люди Амира Переца, и, возможно, Шели Яхимович, приложат все усилия к тому, чтобы торпедировать вышеописанные инициативы Габая.


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