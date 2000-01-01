04.06 07:34 MIGnews.com

Израиль был готов взорвать атомную бомбу на Синае

Поделиться

Все по теме

Комментарии

По информации, опубликованной в New York Times, Израиль, накануне Шестидневной Войны, был готов взорвать атомное устройство на вершине горы на Синайском полуострове.Взрыв должен был послужить предупреждением египетским и другим арабским силам, сообщает человек, сыгравший ключевую роль в драматических событиях 50-летней давности.Бригадный генерал в отставке Ицхак Яаков рассказывает о том, что накануне войны его вызвали в Израиль из Калифорнии, где он работал в институте RAND. Когда стало совершенно ясно, что война неизбежна, он начал формулировать план по подрыву атомного устройства на Синае. План назывался “Мивца Йом Ха-Дин”.Яаков говорит: “Целью было создать новую ситуацию на местах, ситуацию, которая вынудила бы великие державы вмешаться, ситуацию, которая вынудила бы египтян остановиться и сказать: Подождите, к этому мы не готовы”.В рамках операции было выбрано место для взрыва - горный пик в 20 км от Абу Аджила. По приказу Леви Эшколя и Ицхака Рабина, десантники должны были прибыть в это место и подготовить все для взрыва. После этого два транспортных вертолета должны были доставить на гору бомбу и организовать командный пост, который должен был ждать приказа от израильского руководства.В конечном счете, израильская победа в Шестидневной Войне оказалась настолько стремительной, что ядерное устройство так и не привезли на Синай.Израиль никогда не признавал наличия у него ядерного арсенала. Представитель израильского посольства в Вашингтоне заявил, что правительство Израиля не будет комментировать информацию Яакова.