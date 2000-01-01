04.06 20:32 MIGnews.com

Берни Сандерс - Мерецу: Оккупация должна закончиться

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Член Сената США от штата Вермонт Берни Сандерс обратился к израильской левой оппозиционной партии "Мерец" с призывом "закончить оккупацию". Видеообращение экс-кандидата в президенты было записано на воскресной конференции по случаю окончания Шестидневной войны.Вначале видео Сандерс, назвав занимающий 5 мест в Кнессете "Мерец" "самой видной политической организацией Израиля", подчеркнул, что они разделяют те же ценности, за которые "прогрессисты борются в США и во всем остальной мире"."Мы находимся сейчас на 50-м году израильской оккупации. Оккупации, которая отрицает основные права палестинцев и при этом неспособна обеспечить Израилю реальную безопасность", - сказал он."Я знаю, что многие из вас согласны со мной, когда я говорю: эта оккупация должна закончиться. Мир, настоящий мир, означает безопасность не только для каждого израильтянина, но и для каждого палестинца. Это означает поддержку права на самоопределения, гражданских прав и экономического благосостояния для обоих народов", - говорит Сандерс на видео.Политик призвал Израиль к "политике солидарности и общей гуманности", добавив, что "изменить страну смогут смельчаки с единым набором ценностей и четких целей, они могут изменить мир, они смогут даже изменить израильско-палестинский конфликт".По его словам, "Мерец" тоже говорит правду, и эта правда заключается в том, что оккупация представляет собой величайшую угрозу для существования государства Израиль".