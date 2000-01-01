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Нетаниягу приняли в Либерии с танцами | Фото: Коби Гидеон, GPO04.06 18:57   MIGnews.com

Нетаниягу приняли в Либерии с танцами

Этим утром, 4 июня, в аэропорту Монровии, столицы Либерии, премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу устроили официальную церемонию приема, на которой присутствовала и либерийский президент Элен Джонсон-Серлиф. Были исполнены национальные гимны двух государств, Нетаниягу осмотрел почетный караул и наблюдал местный народный танец.

Затем он встретился с президентом комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Марселем Ален де Соузой, с которым обсудил пути углубления сотрудничества между Израилем и его организацией.

Затем израильский премьер встретился с президентом Гамбии Адамой Барроу и обсудил с ним возможность расширения двустороннего сотрудничества в различных областях экономики. Премьер-министр сказал, что Израиль направит рабочие группы в Гамбию для оказания гуманитарной помощи.

Премьер-министр Нетаниягу сказал своим собеседникам, что двусторонние отношения должны выражаться и на международных форумах.
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