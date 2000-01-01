04.06 18:36 MIGnews.com

Светлова: Возмутительный случай вторжения в частную жизнь

пресс-служба партии "Сионистский лагерь"

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Маргарита и Александр, молодая пара репатриантов, подали просьбу поселиться в йешуве Кдумим. По их словам, они установили хорошие отношения со многими из жителей поселения, которые приглашали их перебраться в Кдумим и создать здесь свой дом. Кдумим ребятам понравился и они собирались переезжать. Но неожиданно, просьба молодых репатриантов о переезде и строительстве своего дома была отклонена приемной комиссией поселения под предлогом того, что они не заключали брак в раввинате, а (о ужас, женились в Праге), и, стало быть, не могут претендовать на право приобрести дом в Кдумим.Напомним, что согласно существующему закону, для того, чтобы поселиться в йешуве, насчитывающем 400 или больше семей, нельзя проводить никаких приемных комиссий. В Кдумим проживают больше сорока тысяч человек и никакой приемно комиссии не должно было быть вообще. Не говоря уже о возмутительности самого требования. Из министерства экономики сообщили, что "согласно имеющейся у нас информации, если дела обстоят так, как нам кажется, нет никакого юридического основания для подобного требования к молодой паре, желающей приобрести дом в Кдумим".Депутат кнессета Ксения Светлова (Сионистский лагерь): "Возмутительный случай расизма и нарушения существующих норм. Есть в поселениях люди, которые считают, что закон писан не для них, что они выше закона и могут пренебрегать существующими правилами и нормами. Молодая пара репатриантов заключила брак в Праге. Они известны в МВД Израиля, являются супругами согласно всем существующим в стране законам. Налицо – грубейшее вторжение в частную жизнь и дискриминация. Многие граждане Израиля заключали браки не в раввинате, и они являются полноправными членами общества, строят свою жизнь и дома в стране, работают ради блага и процветания Израиля. И являются патриотами ничуть не меньше чем те, кто отказывает им, совершено незаконно, как мне кажется, в праве на свой дом. Я желаю молодым людям построить свой теплый крепкий дом в нашей стране, в таком месте, где их примут с радостью и доброжелательно".