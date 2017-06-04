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Политики о теракте в Лондоне: Мотив - английская оккупация? 04.06 17:49   MIGnews.com

Политики о теракте в Лондоне: Мотив - английская оккупация?

Министерство иностранных дел Израиля и многие члены Кнессета осудили "ужасающую" серию терактов, произошедшую этой ночью в Лондоне, в результате которой 7 человек были убиты и еще 48 ранены.


"Израиль осуждает ужасающую атаку на Лондонском мосту, случившуюся прошедшей ночью. В это нелегкое время мы поддерживаем британский народ", - заявили на официальной странице МИД Израиля в Twitter.

Министр общественной безопасности Гилад Эрдан выразил уверенность, что атаки должны увеличить осведомленность британской общественности на счет палестинского террора.

"Сегодня существует гораздо большее понимание того, что террор, который испытал Израиль, не сильно отличается от мотивов радикального ислама, которые послужили поводом для этих атак», - сказал он сегодня в радиоэфире Галей ЦАХАЛ.

В своем "твиттере" министр выразил поддержку британцам и призвал создать "всемирный альянс против террора".


"Это была атака не только против Великобритании, но и против западных ценностей и демократии. Наши молитвы с жертвами теракта", - добавил он.

Высказался и посол Израиля в Великобританию Марк Регев.

"Шокирован террористической атакой, случившейся прошлой ночью. Израиль солидарен с Лондоном: террору и ненависти никогда не победить нас", - написал в микроблоге.


Достаточно язвительно написал на своей странице депутат Кнессета от "Еврейского дома" Бецалель Смотрич: "Доброе утро всем экспертам и аналитикам по террору в Израиле. Интересно, что за отчаяние мотивировало лондонских террористов? Может быть, английская оккупация, о которой нам пока неизвестно?"


Его коллега из "Ликуда" Иехуда Глик провел параллель с палестинским террором.

"По-видимому, значительный вклад палестинцев в мир – это новые методы террора. Они сейчас используются по всему миру", - написал он в Twitter, имея в виду так называемую "интифаду ножей", охватившую Израиль осенью 2015 года.
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