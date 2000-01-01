04.06 17:15 MIGnews.com

4 из 5 израильтян не верят, что при Трампе наступит мир

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Почти две трети израильских евреев не считает контроль Иудеи и Самарии оккупацией, а в то, что американскому президенту Дональду Трампу удастся добиться мира между двумя народами, верит лишь один из пяти из них.Такие результаты показал опрос Института демократии Израиля, посвященный 50-летию окончания Шестидневной войны.Так, 62% израильских евреев не считают Западный берег оккупированным, а 65% не согласны с утверждением, что сразу после войны Израиль должен был "уступить захваченные территории и начать переговоры с арабскими государствами о всеобъемлющем мирном соглашении".55% респондентов выразили уверенность в том, что за прошедшее время государству следовало бы уже аннексировать захваченные территории, как это произошло с Восточным Иерусалимом и Голанскими высотами. Любопытно, что на вопрос о том, следует ли Израилю поступить так сейчас, утвердительно ответили лишь 44% (и 45% - против).В поддержку израильских поселений на Западном Берегу высказались три четверти респондентов-евреев, которые относят себя к правым, 37% сторонников политического центра и только 4% левых.Большинство участников исследования (61% евреев и 54% арабов) согласились с тем, что, несмотря на воссоединение Иерусалима после Шестидневной войны, де-факто столица по-прежнему поделена на восточную и западную часть.В то же время 52% израильских евреев считает, что Трамп будет давить на Израиль, чтобы он присоединился к саудовской мирной инициативе. Впрочем, почти столько же респондентов (53%) выразили мнение, что участие Саудов может способствовать мирным усилиям.Опрос проводился 28-29 мая институтом "Мидгам" в рамках ежемесячного подсчета Индекса мира. В нем приняли участие 500 совершенно летних евреев и 100 арабов. Погрешность соблюдена в пределах 4,1%.