04.06 16:06 MIGnews.com
Орен Хазан: Нетаниягу утрачивает легитимацию
Депутат Кнессета Орен Хазан подверг резкой критике высказывания премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Нетаниягу ранее сообщил, что из одобренных к строительству в Иудее и Самарии 2500 единиц жилья в реальности начнут строить только 410, и лишь 28 - за пределами поселенческих блоков.
Хазан написал в твиттере: “Господина премьер-министр, вред поселениям=отказу от ценностей Ликуда= утрате легитимности вашей позиции в качестве лидера Ликуда”.
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