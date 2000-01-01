04.06 16:06 MIGnews.com

Орен Хазан: Нетаниягу утрачивает легитимацию

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Депутат Кнессета Орен Хазан подверг резкой критике высказывания премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Нетаниягу ранее сообщил, что из одобренных к строительству в Иудее и Самарии 2500 единиц жилья в реальности начнут строить только 410, и лишь 28 - за пределами поселенческих блоков.Хазан написал в твиттере: “Господина премьер-министр, вред поселениям=отказу от ценностей Ликуда= утрате легитимности вашей позиции в качестве лидера Ликуда”.