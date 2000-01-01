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Первое шоссе: завтра откроется третья полоса движения | Фото: Thinkstock05.06 06:36   MIGnews.com

Первое шоссе: завтра откроется третья полоса движения

В понедельник в 5:00, на Первом шоссе (Иерусалим – Тель-Авив) откроется дополнительная, третья полоса движения на отрезке от Моца до Шаар ха-Гай. В пятницу утром, 9 июня, откроется третья полоса движения на параллельном участке дороги, от Шаар ха-Гай до Моца.

"Реконструкция Первого шоссе - проект национальной важности, призванный укрепить столицу. Он направлен на улучшение пропускной способности одной из центральных транспортных артерий Израиля, чтобы позволить десяткам тысяч граждан Израиля благополучно добираться в Иерусалим и из него", - заявил министр Исраэль Кац.

Напомним, что реконструкция Первого шоссе направлена на повышение уровня безопасности трассы и на улучшение ее пропускной способности, и включает в себя устранение опасных резких поворотов и крутых подъемов. В проект также входит улучшение системы освещения, дренажных систем, работы по совершенствованию ландшафта и существующей инфраструктуры.
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