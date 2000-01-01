05.06 07:16 MIGnews.com

Малиновская: Не может быть граждан второго сорта!

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Депутат Кнессета Юлия Малиновская (НДИ) вместе с группой парламентариев от разных партий потребовала созыва экстренного заседания комиссии Кнессета по внутренним делам. Возмущение депутата вызвал отказ приемной комиссии поселения Кдумим выдать разрешение на проживание в поселке семье супругов-репатриантов из бывшего СССР на том основании, что их брак не зарегистрирован в раввинате.Юлия Малиновская заявила, что не может быть граждан второго сорта в своей стране. Депутат от НДИ указала, что это далеко не первый случай возмутительного хамского и откровенно дискриминационного отношения бюрократических структур Израиля к репатриантам из бывшего СССР. Но, по ее словам, решение приемной комиссии поселения Кдумим об отказе Маргарите и Александру в праве на приобретение в этом поселке дома на том основании, что они, дескать, не зарегистрировали свой брак в раввинате – выделяется даже на этом фоне.«Столь возмутительное отношение к гражданам государства противоречит всем нравственным и юридическим нормам. Оно не может оставаться безнаказанным. Помимо рассмотрения этого вопиющего случая на экстренном заседании комиссии по внутренним делам, я обращусь к главе местного совета поселения Кдумим с требованием незамедлительно разобраться в произошедшем», - подчеркнула Юлия Малиновская.