04.06 14:38 MIGnews.com

В Тель-Авиве начнут штрафовать велосипедистов и пешеходов

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В муниципалитете Тель-Авива заканчивается подготовка нескольких десятков инспекторов, задачей которых будет поддержание порядка на велосипедных дорожках.Начиная с сентября начнут штрафовать провинившихся велосипедистов.Использование мобильных телефонов во время езды будет наказываться штрафом в размере 1000 шекелей.Проезд по тротуару и дорожкам, не предназначенным для велосипедистов, будет наказываться штрафом в размере 100-150 шекелей.Использование наушников во время езды будет наказываться штрафом в размере 250 шекелей.Пешеходы, пойманные на велосипедной дорожке, будут наказываться штрафом в 500 шекелей.