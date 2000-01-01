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В Тель-Авиве начнут штрафовать велосипедистов и пешеходов | Фото: Thinkstock04.06 14:38   MIGnews.com

В Тель-Авиве начнут штрафовать велосипедистов и пешеходов

В муниципалитете Тель-Авива заканчивается подготовка нескольких десятков инспекторов, задачей которых будет поддержание порядка на велосипедных дорожках.

Начиная с сентября начнут штрафовать провинившихся велосипедистов.

Использование мобильных телефонов во время езды будет наказываться штрафом в размере 1000 шекелей.

Проезд по тротуару и дорожкам, не предназначенным для велосипедистов, будет наказываться штрафом в размере 100-150 шекелей.

Использование наушников во время езды будет наказываться штрафом в размере 250 шекелей.

Пешеходы, пойманные на велосипедной дорожке, будут наказываться штрафом в 500 шекелей.
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