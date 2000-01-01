04.06 14:38 MIGnews.com
В Тель-Авиве начнут штрафовать велосипедистов и пешеходов
В муниципалитете Тель-Авива заканчивается подготовка нескольких десятков инспекторов, задачей которых будет поддержание порядка на велосипедных дорожках.
Начиная с сентября начнут штрафовать провинившихся велосипедистов.
Использование мобильных телефонов во время езды будет наказываться штрафом в размере 1000 шекелей.
Проезд по тротуару и дорожкам, не предназначенным для велосипедистов, будет наказываться штрафом в размере 100-150 шекелей.
Использование наушников во время езды будет наказываться штрафом в размере 250 шекелей.
Пешеходы, пойманные на велосипедной дорожке, будут наказываться штрафом в 500 шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии