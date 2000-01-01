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`Европа отказывается признать что против нее ведут войну` 04.06 13:53   MIGnews.com

"Европа отказывается признать что против нее ведут войну"

Министр строительства Израиля и бывший командующие южным округом генерал в отставке Йоав Галант в интервью радио 103 FM прокомментировал последнюю террористическую атаку в Лондоне.

Галант заявил, что речь идет о “глобальной эпидемии”, жертвами которой стали “Орландо, Париж, Лондон, и, к несчастью, Иерусалим”.

Галант сообщил, что “Европа отказывается признать, что она находится в состоянии войны”. Галант сказал: “Мы должны осознать, что экстремисты действуют против принципов свободного мира, за которые боролись сотни лет, и у них есть возможность победить демократии. Мы должны объединить силы и Израиль может внести свой вклад в эту кампанию. Мы должны помочь нашим союзникам”.

Галант подчеркнул: “Европа - в состоянии войны и отказывается это признать, она - открытый круг, и в ее распоряжении нет метода для того, чтобы его закрыть. Есть три вектора борьбы с терроризмом: оборона, атака и разведка. В то время, как разведка несколько улучшилась, она еще далека от того, чем могла бы быть. Оборона предусматривает защиту границ. Это подразумевает наличие целой системы и определенного взгляда на мир, направленной на предотвращение терроризма. Если Европа не примет решения о сокращении либерализма и усилении безопасности, она не сможет закрыть этот порочный круг”.
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