04.06 15:49 MIGnews.com

Развозов: коалиция вновь поощряет ультраортодоксов

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На заседании кабинета министров по законодательству будет обсуждаться законопроект депутата Кнессета от партии "ШАС", цель которого значительно сократить стоимость проезда в общественном транспорте для учеников ешив. Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид") призывает членов правительства отклонить данный законопроект, так как по его мнению подобные льготы лишь поощряют ультраортодоксов не служить в армии и не выходить на работу.Представители объединения учеников ешив уже обратились к министру финансов и министру транспорта с просьбой о содействии в продвижении данного законопроекта, чтобы гарантировать его утверждение на сегодняшнем заседании министров.По словам депутата Кнессета Константина Развозова ("Еш Атид"), депутаты коалиции вновь предпринимают попытку поощрить тех, кто не служит в армии, не работает, не платит налоги, а лишь целый день занят изучением Торы."Подобные поблажки и льготы делают ничтожным шанс на то, что ультраортодоксы станут интегральной частью экономики страны, потому что им это попросту невыгодно. Ученики ешив, это, по большей части, взрослые и работоспособные молодые люди, которые могли бы трудиться и достойно обеспечивать себя и свои семьи – ведь это не противоречит изучению Торы.Я призываю всех членов правительства выступить против данного законопроекта на сегодняшнем голосовании"- заявил депутат.