Катар начал депортировать членов руководства ХАМАСа
Эмират Катар приступил к депортации членов политического руководства ХАМАСа.
Речь идет о вынужденных действиях, совершаемых под сильнейшим давлением королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов.
Отношения Саудов с Катаром никогда не были простыми, минимум дважды члены саудовской королевской семьи были замешаны в путчах в Катаре.
Сегодняшний кризис является самым острым из всех, когда-либо возникавших в отношениях между двумя арабскими деспотиями. Катарский телеканал Al-Jazeera ведет кампанию беспощадной критики действий Саудовской Аравии в Йемене и поддерживает враждебных Саудам “Братьев-Мусульман”. Самым большим грехом Катара, стал однако, крен в сторону Ирана в его политике.
Саудовская Аравия, со своей стороны, не готова идти на компромиссы и избрала Катар в качестве основной мишени провозглашенной на исламско-американском саммите в Эр-Рияде кампании по искоренению террора. В саудовской прессе сообщается о подготовке государственного переворота в Катаре в пользу "легитимного крыла правящей фамилии". Подробнее об этом можно прочитать в материале "Сауды готовят переворот в Катаре".
Между тем, ливанский телеканал Al-Mayadeen, близкий к Асаду и “Хизбалле”, сообщает, что из Дохи депортирован первый член политбюро ХАМАСа, Салах аль-Урри, несколько месяцев назад депортированный из Турции.
Официальные лица в эмирате сообщили ХАМАСу, что им “переданы списки на депортацию”, и что они вынуждены высылать членов ХАМАСа “из-за внешнего давления”.
Согласно информации Al-Mayadeen, депортируются члены ХАМАСа, ответственные за операции на Западном берегу.
Члены ХАМАСа, высылаемые из Катара, перебираются в Малайзию.
Официально, ХАМАС опровергает информацию о том, что большое количество его членов высылается из Катара. По его версии, перебазирование в Малайзию “было запланировано заранее”, а слухи о депортациях “намеренно распространяются прессой, чтобы навредить имиджу организации”.