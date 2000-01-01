04.06 11:21 MIGnews.com

Мэр Лондона: "Выборы откладывать нельзя"

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Парламентские выборы в Великобритании в четверг, 8 июня, не должны быть отложены после серии терактов в Лондоне, в результате которых в субботу, 3 июня, погибли 6 человек, как заявил мэр Лондона Садик Хан.Хан заявил, что после смертоносной атаки лондонцы увидят повышенное присутствие полиции в городе, но нет причин для паники. Он призвал людей сохранять спокойствие и бдительность.Мэр Лондона также отметил, что уровень официальной угрозы остается высоким, а это означает, что атака весьма вероятна."Одна из вещей, которые мы можем сделать, - показать, что нас не запугать. Нужно провести голосование в четверг и обеспечить, чтобы мы понимали важность нашей демократии, наших гражданских свобод и наших прав человека", - сказал Хан."Я не сторонник отсрочки выборов, я страстный сторонник демократии и хочу убедиться, чтобы мы голосовали. Мы действительно признаем, что одна из вещей, которые эти террористы ненавидят - это голосование, они ненавидят демократию", - подчеркнул лондонский мэр.