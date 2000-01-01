04.05 22:55 MIGnews.com
Мадуро обвиняют в защите “террористических групп”
Региональный блок группы Лима в пятницу обвинил правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро в защите «террористических групп» в Колумбии, сообщает Reuters
.
Блок не предоставил подробных сведений о группах в Колумбии, которые, по его утверждению, защищал Мадуро.
Однако в совместном заявлении говорится, что он отвергает любые попытки убийства президента Колумбии или подрыва региональной безопасности.
Поделиться
Все по теме
Комментарии