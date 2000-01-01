Президент Бразилии не едет в США из-за нападок

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил поездку в Соединенные Штаты для получения премии "Человек года — 2019" бразильско-американской торговой палаты после резких протестов на этом фоне, сообщает Jpost.
Болсонару должен был приехать в Нью-Йорк 14 мая и принять участие в гала-ужине в свою честь.
Представитель президента генерал Отавио Рего Баррос заявил, что президент не будет присутствовать на обеде из-за «сопротивления и преднамеренных нападок мэра Нью-Йорка и давления групп интересов» на организаторов и спонсоров мероприятия.