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Президент Бразилии не едет в США из-за нападок 04.05 09:37   MIGnews.com

Президент Бразилии не едет в США из-за нападок

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил поездку в Соединенные Штаты для получения премии "Человек года — 2019" бразильско-американской торговой палаты после резких протестов на этом фоне, сообщает Jpost.

Болсонару должен был приехать в Нью-Йорк 14 мая и принять участие в гала-ужине в свою честь.

Представитель президента генерал Отавио Рего Баррос заявил, что президент не будет присутствовать на обеде из-за «сопротивления и преднамеренных нападок мэра Нью-Йорка и давления групп интересов» на организаторов и спонсоров мероприятия.


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